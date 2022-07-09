أسوأ 10 أطعمة تضر ببشرتك ..أبرزها وجبات الميكروويف والمايونيز

كتبت ميرفت رشاد

أنت تعلم أن اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة يمكن أن يساعد في منع حب الشباب والعيوب والجفاف، لكن هل تعلم أن نظامك الغذائي يؤثر أيضًا على مظهر البشرة؟ اتضح ، أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو تسريع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قائمة الأطعمة الشعبية التي ينصح أطباء الجلد بالابتعاد عنها إذا كنت تريد أن تبدو بشرتك شابة وصحية :



1 - اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والنترات التي تؤدي إلى الالتهابات.

2 - اللحوم الدهنية

إن تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يساهم في تكوين حب الشباب، هذا لأن القطع الدهنية من اللحوم ترتبط بتركيزات عالية من عامل نمو الأنسولين، عامل نمو الأنسولين يحفز إنتاج الهرمونات الجنسية (الأندروجينات) التي تؤدي إلى زيادة في إنتاج الدهون وفي النهاية تكوين حب الشباب.

3 - حليب البقر ومنتجات الألبان الأخرى

الأبحاث تظهر أن تناول كمية كبيرة من منتجات الألبان (خاصة حليب البقر) يمكن أن يسبب ظهور حب الشباب.

4 - بروتين مصل اللبن

يمكن أن يتسبب بروتين مصل اللبن في ظهور حب الشباب، يمكن أن تزيد المشروبات التي تحتوي على بروتين مصل اللبن من إنتاج الأندروجين وهذا يحاكي هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بناء كتلة عضلية هزيلة ولكنه أيضًا يخلق بيئة مثالية لكسر الجلد وحب الشباب ، عن طريق زيادة إنتاج الزيت وبالتالي زيادة فرصة الإصابة ببكتيريا حب الشباب .

5 - وجبات الميكروويف

ترتبط وجبات الميكروويف بتلف الجلد لأن المواد البلاستيكية تذوب في وجبتك مما يتسبب في امتصاص الجسم للسموم البلاستيكية، تميل وجبات الميكروويف أيضًا إلى أن تكون مالحة ، مما قد يؤثر على عامل الأنسولين ويكون له تأثير سلبي على بشرتك.

6 - مايونيز

المايونيز غني بزيوت أوميجا 6 الغنية ويحفز عمليات الالتهاب ، مما يجعل البشرة أقل من الكمال.

7 - السلع المخبوزة

المخبوزات مثل الكعك والمعجنات ، على الرغم من كونها لذيذة ، إلا أنها مليئة بالسكر ، مما قد يساهم في تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد، الأنظمة الغذائية التي تحتوي على تركيزات عالية من السكر والكربوهيدرات المصنعة لديها القدرة على التأثير سلبًا على إنتاج الكولاجين في الجلد.

8 - المعجنات

نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم ، يمكن أن تدمر المعجنات البسكويت بشرتك، الملح والمكونات الأخرى التي تجفف البشرة ، يمكن أن تسهم في التجاعيد والخطوط الدقيقة.

9 - الأطعمة المحلاة صناعياً

لقد ثبت أن المحليات الصناعية قادرة على التأثير على هرموناتنا بنفس الطريقة التي يؤثر بها السكر ، وبالتالي قد تساهم أيضًا في ظهور حب الشباب، تشمل الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على مواد تحلية صناعية كل شيء من الحلوى إلى الآيس كريم وحتى بعض دقيق الشوفان الفوري.

10 - خبز ابيض:



الكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض ، هي واحدة من أكبر المساهمين في عملية glycation ، وهي عملية يرتبط فيها السكر بالكولاجين مما يضعف الجلد ، و بدلًا من الخبز الأبيض ، التزم بخبز الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى عدم كونه مصدرًا للكربوهيدرات المكررة ، فإن البديل المغذي هو أيضًا مصدر كبير للألياف ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.