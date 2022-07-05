مع موجة الحر والرطوبة .. كيف يؤثر التعرض للشمس على البشرة وكيفية الوقاية؟

كتبت إيناس البنا

التعرض لأشعة الشمس يعد من الأمور الجيدة لإمداد الجسم بفيتامين د هذا العنصر الغذائي الأساسي للجسم ، فمن المهم أيضًا أن تستخدم أقصى حماية لبشرتك، فقد يمكن أن تتسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة في الإصابة بسرطان الجلد ومشاكل جلدية أخرى ضارة.

تكون أشعة الشمس هي الأقوى خلال فصل الصيف ، بخلاف أنها تكون الأقوى بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، وللحفاظ على نفسك محميًا من أشعة الشمس ، من المهم استخدام واقيات الشمس ، والبقاء في الداخل أو في الظل كلما أمكن ذلك ، وارتداء النظارات الشمسية التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، وفقا لموقع "timesnownews"

التصبغ: البقاء في الشمس لفترة طويلة بدون واقي من الشمس يمكن أن يسبب تصبغًا حيث يمكنك رؤية بقع داكنة على سطح بشرتك. حساسية الشمس: هذه حالة يؤدي فيها التعرض المفرط لأشعة الجلد الضارة إلى ظهور الطفح الجلدي والحساسية والحكة على الجلد. حروق الشمس: هذا هو أحد الآثار الرئيسية الأخرى للتعرض المفرط، فيمكن أن تتسبب حروق الشمس في إتلاف حاجز الجلد، إذا حدثت حروق الشمس بشكل متكرر ، فقد تؤدي أيضًا إلى ظهور بقع جافة في الجلد مصحوبة باحمرار وحكة. سرطان الجلد: يعد هذا من أخطر آثار البقاء بالخارج لفترة طويلة في الشمس دون استخدام واقي من الشمس أو أي نوع من الحماية، قد تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية حساسة للضوء للجلد وتحفز الخلايا السرطانية التي تسبب سرطان الجلد في النهاية. علامات الشيخوخة المبكرة: قد يؤدي البقاء في الشمس لفترة طويلة إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى. اعرف كيف يؤثر التعرض المفرط على بشرتك البقاء في الشمس لفترة طويلة بدون واقي من الشمس يمكن أن يسبب تصبغًا حيث يمكنك رؤية بقع داكنة على سطح بشرتك.هذه حالة يؤدي فيها التعرض المفرط لأشعة الجلد الضارة إلى ظهور الطفح الجلدي والحساسية والحكة على الجلد.هذا هو أحد الآثار الرئيسية الأخرى للتعرض المفرط، فيمكن أن تتسبب حروق الشمس في إتلاف حاجز الجلد، إذا حدثت حروق الشمس بشكل متكرر ، فقد تؤدي أيضًا إلى ظهور بقع جافة في الجلد مصحوبة باحمرار وحكة.يعد هذا من أخطر آثار البقاء بالخارج لفترة طويلة في الشمس دون استخدام واقي من الشمس أو أي نوع من الحماية، قد تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية حساسة للضوء للجلد وتحفز الخلايا السرطانية التي تسبب سرطان الجلد في النهاية.قد يؤدي البقاء في الشمس لفترة طويلة إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

في حين أنه من المهم البقاء في الخارج في الشمس لأنه يمد الجسم بفيتامين (د) وهو عنصر غذائي أساسي للجسم ، فمن المهم أيضًا أن تستخدم أقصى حماية لبشرتك، أيضًا ، ابق خارجًا في الشمس عندما لا تكون قوية جدًا كما هو الحال في الصباح الباكر أو بعد الظهر.