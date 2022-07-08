وكيل "صحة السويس" يطمئن على مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الإقليمى

السويس - فريق المحافظات

اطمئن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس علي مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بالكيلو 61 بطريق مصر السويس ناحية الطريق الدائرى الإقليمى، والذى أسفر عن إصابة 13مصابًا.

ووجه ووكيل وزارة الصحة بالسويس الشكر للدكتور أحمد ابو زيد أستاذ مساعد جراحة جامعة قناة السويس وفريق عمل الطوارئ علي المجهودات التى بذلت مع المصابين منذ لحظة وصولهم الطوارئ مستشفى السويس العام، حيث تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتسكين جميع الحالات بالمستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وجداول نوبتجيات الفريق الطبي وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات وتجهيز جداول النوبتجيات للأطباء والتمريض والفنيين والخدمات المعاونة مع رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

ويذكر أن غرفة العمليات بمديرية الصحة بالسويس قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 61 بطريق مصر السويس ناحية الطريق الدائري الإقليمى، وعلي الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي السويس العام.