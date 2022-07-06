ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10204 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60311 طن تشمل : 12808 طن خردة و 5100 طن زيت طعام و 8174 طن حديد و 1911 طن ابلاكاش و 858 طن خشب زان و 24000 طن ذرة و 1030 طن رخام و 6430 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 426 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 158 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2736 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61800 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 262350 طنا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1242 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 4779 شاحنة .