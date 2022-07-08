مصرع أب وابنه وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقي أب ونجله مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا مما أسفر عن مصرع أب ونجله وإصابة آخر.



وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف، وتبين أن الجثتين وهما "محمد.ر.م" 45 سنة، عامل ونجله "مصطفي" 14 سنة ومقيمان بمحافظة سوهاج وإصابة آخر إبراهيم محمد عبدالله 16 سنة، ومقيم بشبرا القاهرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.



وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.