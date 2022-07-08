مصرع أب وابنه وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويف

لقي أب ونجله مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا مما أسفر عن مصرع أب ونجله وإصابة آخر.
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف، وتبين أن الجثتين وهما "محمد.ر.م" 45 سنة، عامل ونجله "مصطفي" 14 سنة ومقيمان بمحافظة سوهاج وإصابة آخر إبراهيم محمد عبدالله 16 سنة، ومقيم بشبرا القاهرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.
تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.
وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
مصرع أب وابنه وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى ببنى سويفالجمعة، 08 يوليه 2022 10:40 ص
مشاركة
لقي أب ونجله مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحري كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف.
الموضوعات المتعلقة
أمن بنى سويف يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بأم الجنازيرالجمعة، 18 فبراير 2022 07:03 م
تعرف على حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن بنى سويفالجمعة، 06 أغسطس 2021 06:43 م
أمن بنى سويف يضبط عاطلين بنصف كيلو هيروين والنيابة تأمر بحبسهما 4 أيامالأحد، 25 يوليه 2021 12:25 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة