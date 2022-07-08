محافظ أسوان يقرر غرامة 100 ألف جنيه لمحل عطارة لتسببه فى الإشغالات

أسوان - عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توقيع غرامة 100 ألف جنيه على أحد محلات العطارة بشارع المطار بعد رصده لوضع صاحب المحل حواجز لمنع الركن مما يعيق الحركة المرورية للمركبات والمشاة بالشارع.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم، الجمعة، عددا من الشوارع الداخلية شملت شرق البندر والشواربى الجديد وخلف الطابية وبشير بك والحدادين والشارع الجديد، بجانب شوارع المطار والبركة والمحطة، بالإضافة إلى أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث والسياحى، فضلاً عن تفقد المجمع الاستهلاكي بالحارث لمتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية.

كما قرر المحافظ توقيع غرامات بواقع 30 ألف جنيه على 3 محلات أخرى بالسوق السياحى بعد رصده لقيامهم بوضع حواجز أمام المحلات، بالإضافة إلى قيامهم بتعليق وتركيب البضائع من الملابس والمنتجات الأخرى على الأعمدة الخشبية للمظلات الجديدة ضمن مشروع تطوير السوق السياحى.

وبعد استدعاءه لرئيس مركز ومدينة أسوان ، ومدير شرطة المرافق أمر اللواء أشرف عطية بتوقيع غرامة مشددة بمحضر بيئة على أى محلات توجد أمامها على الجزيرة الوسطى بشارع الحدادين تراكمات للقمامة والمخلفات.

وكلف، رئيس مركز ومدينة أسوان بغلق بعض المحلات الأخرى أثناء مروره الميدانى بالسوق السياحى بعد رصده لوجود إشغالات منها فى داخل ممشى السوق ، مع مصادرة جميع المضبوطات وتحويلها إلى دور الرعاية الاجتماعية ، وكذلك فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه على هذه المحلات.

فيما وجه أشرف عطية لإحالة مسئولى مدرسة محمد محسن شعيب الثانوية الصناعية بنات بشارع البركة إلى التحقيق ، وإزالة المنفذ الذى تم تركيبه على رصيف الشارع ، وهو الذى شوه هذا الصرح التعليمى ، ويعيق من حركة مرور المشاة بالشارع .

كما تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، مشروع تطوير مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة به، ورافقه خلالها الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف.

وتشمل أعمال التطوير بالمسجد، تنفيذ أعمال فرش السجاد بعد تجديده بالكامل ، بجانب دعمه بـ 13 تكييف كبير منها 8 تم تركيبهم مؤخراً ، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه الملحقة ، فضلاً عن أعمال تجديد البلدورات وتكثيف الزراعات ليكون المسجد فى أبهى صورة بما يليق بمكانته فى منطقة الطابية الأثرية العريقة.

كما تفقد اللواء أشرف عطية المنطقة المحيطة بالمسجد حيث أعطى توجيهاته لإستكمال أعمال التشجير والترميمات والدهانات والإنارة ، وأيضاً إعادة رصف الطريق الدائرى لمطلع المسجد بما يساهم فى تحويله إلى بانوراما جمالية وذلك ضمن أعمال التطوير التى سيتم تنفيذها لمنطقة الطابية بالكامل ليصبح على غرار مسجد محمد على بالقلعة بالقاهرة بإعتباره أحد مزارات السياحة الإسلامية.

وأشار المحافظ، إلى أن منطقة الطابية بعد تطويرها ستصبح متنفساً ترفيهياً للمواطنين ، مع خلق ساحات لإنتظار الحافلات السياحية والسيارات وبوابات حضارية متناسقة مع تصميمات الفن الإسلامى.

أعمال تطوير مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة به