محافظ أسوان: فتح 8 مجازر حكومية لذبح الأضاحى وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

أسوان - عبد الله صلاح

عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول العيد ، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية، على مصر وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية بموفور الخير والأمن والرخاء.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المديريات والمرافق الخدمية والوحدات التابعة لها لتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الغذائية والتموينية والأساسية. وخاصة من اللحوم الحمراء والبيضاء، مع توفير حصص الدقيق الكاملة بالمستودعات، وطرح كميات إضافية من الدقيق الحر بالمجمعات الاستهلاكية، بجانب تعزيز أرصدة السلع التموينية، وأيضاً تشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة وصول حصص البوتاجاز والمواد البترولية.

وأشار، إلى أنه تم فتح 8 مجازر حكومية لاستقبال ذبح الأضاحى فيها بعيداً عن الشوارع والأماكن العامة التى سيتم تطبيق غرامة فورية فى حالة المخالفة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، فضلاً عن حظر إقامة شوادر بيع الخراف على الأرصفة لما تسببه من مخلفات والروائح الكريهة.

كما أشار أشرف عطية إلى أنه تم إعداد وتجهيز المستشفيات ومنع الإجازات للعاملين بها، مع تكثيف حملات التطعيم والتوعية للحد من التجمعات خلال أيام العيد لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وهو الذى يتوازى مع متابعة آلية النظافة العامة، ورفع المخلفات أولاً بأول، خاصة جلود الأضاحى.

ولفت، إلى أنه تم إعطاء توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور الميدانى ، والتواجد بشكل متواصل للتعامل مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ، بالإضافة إلى الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة في المهد سواء كان على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء أملاك الدولة وذلك طبقاً لتقارير المتغيرات المكانية ، لتيزامن ذلك مع المتابعة الميدانية لمواقف السيرفيس وحركة العبارات واللنشات النيلية ، مع التدخل السريع وتلقى أي بلاغات خاصة بحالة المرافق العامة.