ضبط 5 متهمين باختطاف شخص تحت تهديد السلاح بسبب خلافات مالية فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث دمياط، بالتنسيق مع رجال أمن الدقهلية من ضبط 5 اشخاص قاموا باختطاف شخص لخلافات مالية، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بطلق نارى.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الـمُصاب بمقهى ملك والده بالمنطقة محل سكنه حضر (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الدقهلية ) وبرفقته بعض الأشخاص (بحوزتهم أسلحة نارية) وقاموا باختطاف (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال جلوسه بذات المقهى واقتياده داخل سيارة لوجود خلافات مالية بينهما وأطلقوا أعيرة نارية فى الهواء بقصد التهديد والتى أصابت إحداها المصاب عن طريق الخطأ ولاذوا بالهرب .



أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن أن وراء ارتكاب الواقعة (المتهم المذكور و4 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمين بمحافظة بالدقهلية) .



عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ولدى استشعارهم بوصول القوات الأمنية قاموا بالتخلى عن المختطف بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة فارسكور، وأمكن التوصل له وتبين إصابته بطلق نارى بالقدم.

وبملاحقة المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة والسيارة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة عبارة عن ( 3 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية- دراجة نارية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.