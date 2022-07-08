ضبط 116 طن أغذية ولحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى حملات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية مجموعة من الحملات المكثفة برئاسه دكتورة رشا خضر وكيل المديرية ودكتورة إيناس مفيد مدير إدارة مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية بالمحافظة فى إطار خطة التأمين الطبى التى أطلقتها وزارة الصحة و السكان تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و بتوجيهات من الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية و مشاركة الدكتور خالد الحاج على نائب مدير الإدارة و مفتشى الأغذية بالإدارات الطبية و بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت الحملات عن المرور على 518 منشأه غذائية، تم سحب 642 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتحليل، تم تحرير 231 محضر اشتراطات صحية طبقاً للقرار رقم 96 لسنه 67، وتم تحرير 316 محضر شهادات صحية طبقا للقرار رقم 97 لسنه 67، وتم تحرير 2 محاضر أخرى، وتم عمل غلق إدارى ل83 منشأه غذائية لعدم وجود رخصة، وتم إعدام 2821 كجم أغذية متنوعه ما بين لحوم ودواجن و أسماك وزيوت وصلصه وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى، كما تم إعدام 180 لتر عصائر و مشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وضبط 3.5 طن مفروم دواجن لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وضبط 62 طن مخلل متنوع لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وضبط 3.5 طن ملح وذلك للتحجر.

كما تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى 24 يونيو الماضى، حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير (44) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (44) طن و (188) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالإشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، لافتا إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير (8) محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن (179) كجم كبدة وسجق ومصنعات لحوم ودواجن ، و ( 6) محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على (56) كجم لحم بقرى وماعز وجاموس ، وكذا تحرير(7) محاضر بمركز شبين الكوم بإجمالى مضبوطات تزيد عن (7) طن ونصف دواجن وكبدة ولحوم متبلة ومفرومة وأسماك منتهية الصلاحية ، و( 9) محاضر بمركز قويسنا وضبط ما يقرب من (28) طن و(500) كجم لحم بلدى مفروم وبقرى وجملى ، فيما تم تحرير (4) محاضر بمركز تلا والتحفظ على أكثر من (3) طن ونصف أسماك ولحوم مفرومة ودواجن متبلة ، و(4) محاضر أخرى بمركز ومدينة بركة السبع بمضبوطات تزيد عن (4) طن و(137) كجم مصنعات لحوم ودواجن وكبدة ولانشون ، فضلا عن تحرير (6) محاضر بمركز ومدينة السادات وضبط أكثر من (116) كجم لحوم مفرومة وجملى وجاموسى ، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



أغذية فاسدة



جانب من الحملة



حملة