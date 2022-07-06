اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجازر المنوفية تواجه المخالفين ومروجى اللحوم منتهية الصلاحية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:47 م
مجازر المنوفية تواجه المخالفين ومروجى اللحوم منتهية الصلاحية المضبوطات
المنوفية – فريق المحافظات

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شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، حملات مكبرة لمواجهة المخالفين ومروجى اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الأدمى للحد من تداول تلك اللحوم وللحفاظ على المواطنين .

تمكنت الحملات من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 180 كجم ومخزن به دهون ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 70 كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة وتكليف من الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، بعمل حملات مستمرة ومشتركة ولجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور وليد المليجى بالاشتراك مع عواطف طاحون رئيس حى شرق ومكتب الأغذية بشبين الكوم واحمد العشماوي.

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات 

 

 

 


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