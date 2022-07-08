وقال السديس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن خطة الرئاسة التي ارتكزت على العديد من المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات قد حققت أهدافها، مشيرا إلى أن التعاون المثمر مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن قد أدى لتكامل الجهود وتناغم الأعمال وتحقيق المنشود.

وأشار السديس إلى أن العمل لا يزال مستمرا لتوفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ولإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية.

وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام قد استقرت على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح اليوم الجمعة؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، حيث اتسمت عملية التصعيد باليسر، وشهدت الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات انسيابية ومرونة.