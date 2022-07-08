رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف استعداداً لعيد الأضحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الدكتور منصور على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.
كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.
ووجه رئيس الجامعة باستمرار الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير داخل كافة الأقسام على مدار الساعة، مع ضرورة إلتزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية مشدداً على ضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث أي أزمات خلال إجازة العيد.
رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف استعداداً لعيد الأضحىالجمعة، 08 يوليه 2022 11:52 ص
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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