وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز- في برقيته، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في وفاة رئيس الوزراء السابق.



وقال ولي العهد السعودي- في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".



في السياق.. قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان.



وعبرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم- عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها آبي كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، مشيرة إلى دوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



وأعربت "الخارجية" السعودية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.



وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.