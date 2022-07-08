حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة لرصد أى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أى تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد موسي بفك شدة خشبية تمهيداً لصب سقف دور ثاني علوي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة في المهد لغرفة بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 12م وإزالة في المهد لسور بالطوب الطيني علي مساحة ٢٠متر بعزبه مرشاق ، وبالوحدة المحلية بالأسديه تم التصدي لحالة بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لدور ثاني علوي لمبني ، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد من إيقاف أعمال صب أعمدة دور رابع علوي على مساحة 150 م تقريبا بقرية القطاوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدليه بتنفيذ حالتين وهما.. إزالة حالة سقف دور ثاني علوي بقرية ميت حمل على مساحه 70 متر ، و إزالة لحوائط دور ثاني علوي بعزبة المدور بقرية العدليه علي مساحه 100متر وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، و بالوحدة المحليه بأنشاص الرمل تم إزاله حاله تعدى على الأرض الزراعيه بحفر جور على مساحة 40متر تقريبا بناحيه المنيل شارع النقطة القديمه بقريه أنشاص وتم التصدى لها على الفور وردم الجور فى المهد وتمت الإزاله كلياً ، وبالوحدة المحليه بشبرا النخله تم إزالة أعمدة دور ثالث علوى بقرية شبرا النخلة على مساحه 70متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف ، و بالوحدة المحليه بغيته تم رصد ( 2 ) حاله بناء مخالف وتم إزاله شده خشبيه لسقف دور أرضي علي مساحة 100 متر بعزبة الروسيات التابعه لقرية السلام ، و إزالة لسقف دور أول علوي علي مساحة 90 متر بعزبة الجمهوريه التابعه لقرية السلام وتمت الإزاله الكليه لهم جميعاً مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية بفك خشب لصب سقف دور أول علوي بناحية العقايدة التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 140 مترا.



وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفك شده خشبيه لسقف دور رابع علوي بناحية قريه المهدية بنطاق الوحدة المحلية بالمهدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.