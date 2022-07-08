تناول هذه الأطعمة للحصول على فيتامين ب12

فاطمة ياسر

فيتامين ب12، يعد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وعند التعرض لنقص في نسبته تزداد فرص التعرض والإصابة بألم شديد في أعصاب الجسم، وعدم القدرة على التركيز، والشعور بتقلبات شديدة في المزاج.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، وأيضا أعراض تعرض الجسم لنقص نسبته في الدم، ومنها:

-أعراض نقص فيتامين ب12 ، التالي:

-الضعف الشديد، والشعور بالتعب.

-الدوخة.

-عدم القدرة علي التركيز.

-زيادة ضربات القلب.

-شحوب البشرة.

-ضيق التنفس.

-الإصابة بالإمساك.

-الإسهال.

-فقدان الشهية.

-الإصابة بالتنميل والوخز في الجسم.

-ضعف البصر.

-التقلبات المزاجية، والميل للكئبة.

-ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب12؟..التالي:

-الحليب ومشتقاته، كالأجبان، والزبادي، والحليب.

-الحبوب الكاملة كالشوفان، يعدان من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12.

-البيض.

-التونة والسردين والسلمون.

-اللحوم الحمراء.

-الكبد والكلاوي.

وأشار التقرير، أن من أسباب الإصابة بنقص فيتامين ب12، هو تعرض الشخص لعدم تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، وأيضا حدوث اضطرابات في امتصاص الطعام سواء كان في المعدة أو الأمعاء الدقيقة، والأنيميا أو فقر الدم، والالتهابات في المعدة، ومن ضمن الأسباب أيضا الإصابة بأمراض البنكرياس.

ويتم علاج نقص فيتامين ب12 عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، وأيضا أخذ الحقن التعويضية.