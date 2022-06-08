نقص فيتامين ب وحمض الفوليك يعرضك لخطر السرطان.. دراسة تؤكد

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن عدم الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك وفيتامينات ب يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بمرض السرطان، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

دور حمض الفوليك وفيتامين ب في علاج السرطان



الفولات هو فيتامين ب قابل للذوبان في الماء، ويمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الخضراوات الورقية والبقوليات ذات اللون الأخضر الداكن، بينما حمض الفوليك هو نوع اصطناعي من حمض الفوليك يمكن العثور عليه في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة مثل الحبوب والبقوليات.

وفقًا لبيدرو كاريرا باستوس، مرشح الدكتوراة والباحث في التغذية والتمثيل الغذائي والالتهابات في جامعة لوند بالسويد، فإن "نقص المغذيات، مثل الفولات وفيتامينات المجموعة ب (ب 12 ، ب 6 ، ب 3) ، هو أحد العناصر الغذائية تشارك في مرحلة البدء، والمساهمة في تمزق الكروموسومات، ونقص ميثيل الحمض النووي ، وزيادة الحساسية للطفرات ".

من المهم أن يكون لدى الفرد ما يكفي من حمض الفوليك في النظام الغذائي، حتى لا ينتهي به الأمر بنقص حمض الفوليك.

نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب له مجموعة واسعة من الأعراض تتطور هذه الأعراض تدريجيًا، ولكن يمكن أن تزداد سوءًا إذا لم يتم علاجها وتسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان.

تشمل أعراض نقص حمض الفوليك ضعف العضلات، الإسهال، انخفاض حاسة التذوق، التنميل، الاكتئاب، التعب، تقرحات الفم، تورم اللسان، الاعتلال العصبي المحيطي، ضيق التنفس، وشحوب الجلد.

فيتامينات ب عبارة عن مجموعة من ثمانية عناصر غذائية مهمة للحفاظ على صحة الخلايا والطاقة في الجسم، تعتمد أعراض نقص فيتامين ب كليًا على نوع معين من الفيتامينات يجب أن يعاني الفرد من نقص فيه.

بعض الأعراض التي قد تساعدك في التعرف على نقص فيتامين ب هي التعب والضعف والإمساك وفقدان الوزن غير المرغوب فيه وضعف الذاكرة وفقدان الشهية وألم اللسان وتساقط الشعر الزائد.

تم استكشاف حمض الفوليك بشكل مكثف كسبب مفترض لتكوين السرطان بسبب مشاركته في التمثيل الغذائي للكربون الواحد، وهو مزيج من الآليات التي تشارك في نقل واستخدام وحدات الكربون الواحد اللازمة لإنتاج الحمض النووي والحمض النووي الريبي، واستقلاب الأحماض الأمينية.

ماذا تقول الدراسة



وقال الباحثون "يلعب حمض الفوليك وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 دورًا أساسيًا في تخليق الميثيونين ومثيلة الحمض النووي وعندما يتم تغيير مثيلة الحمض النووي، تكون هناك فرصة أكبر لطفرات الجينات وتلف الحمض النووي، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".

ووجدت بعض الدراسات أيضًا ارتباطًا بين زيادة حمض الفوليك وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ولهذا السبب ذكر أهمية تضمين الأطعمة الغنية بحمض الفوليك في النظام الغذائي دون المبالغة في تناول المكملات الغذائية أعلاه.

المواد الغذائية الغنية بحمض الفوليك وفيتامين ب

بصرف النظر عن المكملات الغذائية، فإن تناول نظام غذائي متوازن يشمل البقوليات والخضراوات الورقية والخميرة الغذائية والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور سيساعد على ضمان حصول الشخص على فيتامينات ب الكافية.

بعض المواد الغذائية التي تعتبر مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك وفيتامينات ب هي البروكلي وبراعم بروكسل والسبانخ واللفت والبازلاء والفاصوليا والحمص والفول السوداني والمأكولات البحرية والفواكه الطازجة والعصائر والحليب والبيض والعدس والدجاج والأرز البني والأفوكادو.



