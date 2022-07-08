وأضاف بلينكن - على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة حزينة وقلقة جدا بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.



من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، عن شعوره "بالحزن والصدمة" لإطلاق النار على آبي "الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".



وكانت الشرطة اليابانية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تعرض لطلق ناري خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا غربي البلاد، قبل انتخابات مجلس المستشارين.