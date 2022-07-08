الملكة إليزابيث تعلن عن حزنها لوفاة شينزو آبى فى رسالة لإمبراطور اليابان

كتبت ريهام عبد الله

أرسلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رسالة لإمبراطور اليابان، لتعزيته فى وفاة شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان السابق، بعد اغتياله بعيار نارى اليوم الجمعة.

وجاء فى نص الرسالة، التى نشرها الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر "تويتر": "لقد شعرت أنا وعائلتي بحزن عميق لسماع نبأ الوفاة المفاجئة والمأساوية لرئيس الوزراء السابق شينزو أبى".

وتابعت: "لدي ذكريات طيبة عن لقاء السيد آبي وزوجته أثناء زيارتهما للمملكة المتحدة عام 2016،كان حبه لليابان ورغبته في إقامة روابط أوثق مع المملكة المتحدة واضحًا، أتمنى أن أنقل خالص تعازيي وأحر التعازي لأسرته وللشعب اليابانى في هذا الوقت العصيب".



الملكة اليزابيث تنعى شينزو ابى

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه "مصدوم وغاضب ولديه حزن عميق" لوفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي ، واصفًا وفاته بأنها "مأساة لليابان ولكل من عرفه".

وأضاف بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء آبي. كنائب للرئيس ، قمت بزيارته في طوكيو ورحبت به في واشنطن. كان نصيرا للتحالف بين بلدينا والصداقة بين شعبينا.

وتابع: "أطول رئيس وزراء ياباني خدمة، سوف تستمر رؤيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة. قبل كل شيء ، كان يهتم بشدة بالشعب الياباني وكرس حياته لخدمتهم. حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم ، كان منخرطًا في عمل الديمقراطية".

وأشار قائلا: "في حين أن هناك العديد من التفاصيل التي لا نعرفها حتى الآن ، فإننا نعلم أن الهجمات العنيفة غير مقبولة أبدًا وأن العنف باستخدام الأسلحة النارية دائمًا ما يترك ندبة عميقة في المجتمعات المتأثرة به. تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أبعث بأحر التعازي لأسرته".