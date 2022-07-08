ميلانيا ترامب: أشعر بحزن عميق لمقتل شينزو آبى.. كان قائدا عظيما وصديقا لأمريكا

كتب محمد تهامى زكى

أعربت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق ترامب والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية سابقا، عن حزنها الشديد لوفاة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، الذى لقى حقته صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بطلق ناري، مؤكدة

ونشرت ميلانيا، صورة برفقة زوجها ترامب مع شينزو آبي وزوجته، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أشعر بحزن عميق لسماع الأنباء المدمرة من اليابان، كان رئيس الوزراء السابق آبي قائدًا عظيمًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة، أفكارى وعزائي لزوجته الرائعة السيدة آبي، في هذا الوقت الصعب".



ميلانيا ترامب

وأعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، وفاة آبى، 67 عاما، فى مستشفى فى مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج، وكان آبى يلقى خطابا خارج محطة القطار الرئيسية فى نارا، حيث كان يقف مرتديا بدلة زرقاء داكنة، قبل أن تدوى صوت طلقات نارية.

وأظهرت اللقطات آبى ممددا فى الشارع، فيما ركض العديد من حراس الأمن تجاهه، فيما تلطخت ملابسه بالماء، وبعدها بلحظات، رصدت عدسات المصورين قفز حراس أمن فوق رجل يرتدى قميصا رماديا يرقد على الرصيف ووجهه للأسفل. ويمكن رؤية جهاز مزدوج الماسورة يبدو أنه مسدس يدوى الصنع على الأرض.

وجرى نقل آبى فورا على متن مروحية إلى المستشفى، فيما كان قلبه ورئتاه فى حالة توقف، حسب تصريحات المسئولين، وبعد وقت قليل، أكدت شرطة محافظة نارا اعتقال تيتسويا ياماجامى41 عاما، للاشتباه فى محاولة القتل.