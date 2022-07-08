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الخارجية تعزي حكومة اليابان في وفاة شينزو آبي: كان صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:02 م
الخارجية تعزي حكومة اليابان في وفاة شينزو آبي: كان صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبي"
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازى لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبي" إثر الحادث المُفجع الذى أودى بحياته اليوم، وذلك بعد مسيرة مُضيئة من العمل السياسي المُخلص قدّم خلالها الكثير لخدمة بلاده والشعب الياباني الصديق.
 
وإذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق التعازي والمواساة للشعب الياباني ولأسرة رئيس الوزراء الأسبق ومُحبيه في هذا المُصاب الأليم، تُعرب عن تقديرها الكبير للدور الهام الذي قام به خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، والتي كان خلالها صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر، وأسهم بحق في توطيد أوجه التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين البلديّن والشعبيّن الصديقيّن.

شينزو آبي

رئيس الوزراء الياباني الأسبق

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق



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