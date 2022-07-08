إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية سيدي عبد الرحمن بطريق مطروح

مطروح -فريق المحافظات

استقبل مستشفى العلمين المركزى 6 أشخاص مصابين فى حادث تصادم على طريق مطروح أمام قرية سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ويتلقون الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق مطري الساحلي أمام قرية سيدي عبد الرحمن على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين إصابة كل من "محمود رضوان عطا، مقيم محافظة أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات، ووليد ناصر سعد، مقيم محافظة أسيوط، مصاب اشتباه بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة، وإسلام محمد ناصر، مقيم محافظة أسيوط مصاب بكدمات، ومحمد صالح الكريم، مقيم محافظة المصاب كدمة بالظهر،وكدمات مختلفة، وعلى مصطفي محمد، مقيم أسيوط، وعلي مصطفي محمد، مقيم أسيوط، مصاب بكدمات وعمر عبد القادر عياد مقيم الضبعة ومصاب باشتباه في الارتجاج وجرح قطعي بالوجه وتم تلقيهم العلاج اللازم.

وتحرر محضر شرطة بقسم شرطة الحمام بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات ومعاينة مكان الحادث.