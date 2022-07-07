النيابة تصرح بدفن 7 من أسرة واحدة ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج قبل قليل بدفن أسرة مكونة من 7 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى المحافظة عقب اصطدام السيارة الملاكى بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق وجار نقل الجثامين إلى مسقط رأسهم بمدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر.

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والمحلية إلى الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى سوهاج إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اصطدامها بسيارة متوقفة على جانب الطريق مما نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة تقيم بدائرة مركز أرمنت محافظة الأقصر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الطريق للحد من سرعة السائقين على الطريق لمنع وقوع الحوادث بعد تكرار الحوادث اليوم وتم التشديد على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بدفن الجثامين ضحايا الحادث.

وحصل اليوم السابع على أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى بجهينة غربى سوهاج والذى راح ضحيته 7 أشخاص وتبين أنهم الحسين محمد عبدالنعيم 40 سنة وفاتن محمود الطاهر و38 سنة وأحمد الحسين محمد 16 سنة ورغد الحسين محمد 12 شنة ومحمد الحسين محمد 10 سنوات ومحمود الحسين محمد 5 سنوات ويزيد الحسين محمد ستة ونصف تم نقل الجثامين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة شهد قبل فليل وقوع حادث سيارة على الطريق نتج عنه مصرع 7 أشخاص من أشرة واحدة على الطريق وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزاوى مفتش مباحث المركز بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مما نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بمحافظة قنا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة جار تحرير محضرا بالواقعة وتمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.