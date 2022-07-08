أماكن وأسماء ساحات شعائر صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن أماكن وأسماء ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وقالت المحافظة فى بيان لها عن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحي بجميع المساجد الكبري بالإسماعيلية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف البيان أنه ستقام الشعائر في جميع المساجد الكبري، والتي تقام بها صلاة الجمعة والساحات الملحقة بها كما سيتم فتح المصليات للسيدات لاستقبال السيدات والأطفال.

وسوف تقام شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك في تمام 20و5 صباح يوم السبت 9 يوليو القادم وأن أماكن ساحات المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى هي المعتمدة من الوزارة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وشملت الساحات.

إدارة أوقاف الإسماعيلية 3ساحات وهي ساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائري، وساحة مسجد الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد الإسماعيلي بعرايشية مصر.

وساحتين بمركز ومدينة التل الكبير وهما ساحتي مسجد التل الصغير وساحة مسجد مجمع البحر.

وفى مركز ومدينة القصاصين حددت 4 ساحات لأداء صلاة العيد وهي كل من ساحات مسجد ناصر بالقصاصين، ساحة مسجد الرحمة المساكن، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الوابورات، وساحة مسجد الهوانية الكبرى بالشروق.

وفى مركز ومدينة أبوصوير تم تحديد كل من ساحات مسجد التوفيق بالمستقبل، ساحة مسجد الرحمن بالعالى، وساحة مسجد الرحمة بشعيب، وساحة مسجد النور المحمدي بمدينة أبوصوير.

وفى مركز ومدينة فايد تم تحديد 4 مساجد وساحات بإدارة فايد وهي مساجد عمر بن الخطاب، مسجد أبو سلطان القرية، ساحة مسجد المجمع الإسلامي بسرابيوم، ساحة مسجد رياض الصالحين أبو عريفة.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب تم تحديد مسجدين بالقنطرة غرب لأداء صلاة العيد وهما ساحتي مسجدي أبو بكر الصديق بمثلث الروضة، وساحة مسجد القرية بأبو خليفة.

وفى القنطرة شرق حددت ساحة مسجد التقدم الكبير بالقنطرة شرق.