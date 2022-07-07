120 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، أن صلاة عيد الأضحي المبارك خلال هذا العام سوف تكون بالساحات والمساجد الكبري والجامعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



وأوضح الشيخ جمال عواد أن المديرية تمكنت من عمل 1000 صك من صكوك الأضاحي، والتي يجري توزيعها علي الفقراء والأسر الأولي بالرعاية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعمل طوال العام علي توزيع اللحوم علي الأسر في كافة أحياء محافظة بورسعيد.



أوقاف بورسعيد : 120 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك



وأكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف أن هناك أكثر من 120 مسجدًا جاهزة بمصليات السيدات وأماكن الأطفال، وكذلك 8 ساحات في مختلف الأحياء وهم: ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور ، وساحة مسجد الحرمين بالتصنيع ، وساحة مسجد الرزاق بحي الزهور ، والمسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحي الشرق، ومسجد الحي الاماراتي، وساحة السيدة زينب بـ بنك الإسكان بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين.



وأشار الشيخ جمال عواد، أن مديرية أوقاف بورسعيد انتهت من التجهيز والإعداد لصلاة عيد الأضحي المبارك، وتم تخصيص أماكن للسيدات والأطفال، وذلك من أجل إسعاد المواطنين بقدوم عيد الأضحي.



وأكد الشيخ جمال عواد، أنه وجه بفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشيرًا إلي أنه سوف يتم دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم كيفية أداء الصلاة، موضحًا أنه قد تم شرح طريقة أدائها لهم في لقاءات الأسبوع الحالي.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـمحافظة بورسعيد، أن جميع المساجد ومصليات السيدات سيتم فتحها أمام المواطنين، مشيرًا أن المديرية حريصة علي توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.



وأكد الشيخ جمال عواد أن المديرية انتهت من توزيع الأئمة والعاملين، وتم تسليمها إلي رئيس القطاع الديني بالوزارة، كما تم الإستعداد لأي حالات طارئة قد حدث لأي من الأئمة أو العاملين.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد أن هناك غرفة عمليات تعمل علي مدار الـ 24 ساعة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة عيد الأضحي المبارك والتي تبدء في محافظة بورسعيد في الساعة 5.21 فجرًا ، وخدمة المواطنين واسعادهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.









