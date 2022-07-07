رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات فى عيد الأضحى.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة للمحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على القيادة السياسية، وشعبنا العظيم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، كما قدم التهنئة للمحافظين ولجميع المواطنين بالمحافظات؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى، مع التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، للتعامل مع الأحداث التي قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أية تعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أية مخالفات أو تعديات من خلال المسئولين المعنيين.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف التواجد الأمني والحملات المرورية بكل المحافظات، ولاسيما في المحافظات الساحلية التي تشهد ازدحاما وكثافات عددية من المواطنين؛ من أجل تحقيق الانضباط في الشارع، إضافة إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق السيولة المرورية، والتصدي للمخالفات للحد من حوادث الطرق، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة في الأماكن التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، ومختلف وسائل المواصلات.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت، مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية، وأماكن تجمعات المواطنين، والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار تكثيف الحملات؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، والتأكد من صلاحيتها، مع قيام المحافظين والمسئولين المعنيين بمتابعة ذلك على مدار اليوم.