وصول جميع حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج

كتب - محمد أسعد

تواصل، لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، قيامها بالمرور اليومي على مقار إقامة الحجاج والاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم، إلى جانب قيامها بمتابعة رحلات وصولهم بكل من مطاري جدة والمدنية المنورة واستقبالهم، والتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم حج 1443هـ والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج المصريين.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن جميع حجاج السياحة قد وصلوا بسلام إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأضافت سامية سامي أن أعضاء البعثة الرسمية للوزارة قاموا بتجهيز عيادتين طبيتين وصيدلية لصرف الأدوية للحجاج في عدد من الفنادق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي كل من الشركات السياحية المقيمين بتلك الفنادق والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية، موضحة أن اختيار هذه الفنادق جاء لأنها من الفنادق التي يتواجد بها عدد كبير من حجاج السياحة المصريين.

وأكدت على أنه يتم التواصل والتنسيق مع أعضاء البعثة الرسمية للحج المصري بشأن أحوال حجاج السياحة ويتم موافاتهم بصفة مستمرة بتقارير دورية عن الحالة العامة لحجاج السياحة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية لحجاج السياحة باستمرار للوقوف على آخر المستجدات بشأنهم والاطمئنان عليهم، وكذلك مواصلة لجنة التائهين بالبعثة أعمالها وقد قامت بتوصيل عدد من الحجاج التائهين لمقار اقامتهم.

هذا وقد تم أيضاً تخصيص رقمين للهواتف المحمولة ليتواصل عليهما أهالي حجاج السياحة في مصر للاطمئنان عليهم وهي:

01550008633 _ 01550008630

وزارة السياحة والآثار،موسم الحج،الحج السياحي،الحجاج المصريين