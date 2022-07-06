اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول جميع حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:24 ص
وصول جميع حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج حجاج - ارشيفية
كتب - محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل، لجان الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، قيامها بالمرور اليومي على مقار إقامة الحجاج والاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم، إلى جانب قيامها بمتابعة رحلات وصولهم بكل من مطاري جدة والمدنية المنورة واستقبالهم، والتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم حج 1443هـ والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج المصريين.
 
ومن جانبها، أوضحت  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن جميع حجاج السياحة قد وصلوا بسلام إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
 
وأضافت سامية سامي أن أعضاء البعثة الرسمية للوزارة قاموا بتجهيز عيادتين طبيتين وصيدلية لصرف الأدوية للحجاج في عدد من الفنادق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي كل من الشركات السياحية المقيمين بتلك الفنادق والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية، موضحة أن اختيار هذه الفنادق جاء لأنها من الفنادق التي يتواجد بها عدد كبير من حجاج السياحة المصريين.
 
وأكدت على أنه يتم التواصل والتنسيق مع أعضاء البعثة الرسمية للحج المصري بشأن أحوال حجاج السياحة ويتم موافاتهم بصفة مستمرة بتقارير دورية عن الحالة العامة لحجاج السياحة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية لحجاج السياحة باستمرار للوقوف على آخر المستجدات بشأنهم والاطمئنان عليهم، وكذلك مواصلة لجنة التائهين بالبعثة أعمالها وقد قامت بتوصيل عدد من الحجاج التائهين لمقار اقامتهم.
 
هذا وقد تم أيضاً تخصيص رقمين للهواتف المحمولة ليتواصل عليهما أهالي حجاج السياحة في مصر للاطمئنان عليهم وهي: 
01550008633 _ 01550008630
 
 
 
وزارة السياحة والآثار،موسم الحج،الحج السياحي،الحجاج المصريين

الحج

حج السياحة

الحجيج

مناسك الحج

السعودية

السياحة



الموضوعات المتعلقة

"رايحة فين يا حاجة".. تراث أغانى الحج بصوت الفنان الأقصرى محمود جمعة.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:00 ص

لبيك اللهم لبيك.. ننشر مناسك الحج لتعريف الحجاج بكيفية أداء الفريضة دون الوقوع فى المحظورات.. لا يجوز للمحرم لبس المخيط للرجال والقبلة واللمس بشهوة وإزالة شعر الرأس.. وحلق شعر العانة قبل الإحرام مستحب

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:30 م

خالد الجندى: الحج هو عنوان تمام النعمة على المؤمنين واجتمعت فيه كل صفات العبودية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:20 م

الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 9734 حاجا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة