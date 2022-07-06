اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يتفقد مشعر منى لمتابعة استقبال ضيوف الرحمن

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:12 م
وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يتفقد مشعر منى لمتابعة استقبال ضيوف الرحمن وزير الشئون السعودية
مكة - رحمة رمضان و منال القاضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد  الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة  بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الـ7 من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، مقر الوزارة في مشعر منى، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن قبل توافدهم لقضاء يوم التروية في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وتجول بن عبد العزيز، في مقر الوزارة بمشعر منى على كافة الإدارات واللجان العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتجهيزات، كما تابع سير الأعمال مستمعاً من المسؤولين على الاستعدادات النهائية لبدء استقبال ضيوف الرحمن ليوم التروية.

كما تفقد العيادة الطبية وكبائن تلقي الاتصالات، وتابع آلية استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المُخصص لضيوف الرحمن، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة طيلة موسم الحج بمشاركة عدد من العلماء والدعاة، كما تفقد المركز الإعلامي المتخصص لنقل وتغطية أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة لضيوف الرحمن.

وحث  " آل الشيخ " المشاركين في خدمات ضيوف الرحمن على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الديار المقدسة، من أجل أداء الركن الخامس من أركان الإسلام رافعاً الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله- على توجيهاتهم السديدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.


السعودية

مكة

المملكة العربية السعودية

الحج

ضيوف الرحمن

منى

عرفات



الموضوعات المتعلقة

التضامن: 70 أوتوبيسا لتصعيد 3 آلاف من حجاج الجمعيات ووجبات بالمشاعر المقدسة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:11 ص

وزارة التضامن تنتهى من سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة.. تسكين 3 آلاف حاج بفنادق مميزة بمكة والمدينة.. وعيادات بمقر إقامة الحجاج.. ولجان لمتابعة التغذية ورعاية زوار بيت الله أثناء تأدية المناسك

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير

السبت، 02 يوليه 2022 12:00 ص

التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:15 م

‎التضامن توفر كراسى متحركة لراحة حجاج الجمعيات الأهلية من كبار السن

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:30 ص

محافظ شمال سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. فيديو

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:44 م

استمرار سفر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:00 م

يا اللى رايح تزور النبى سلم لى عليه.. شنطة هدية من "التضامن الاجتماعى" لحجاج الجمعيات تتضمن مطهرات وأدوات النظافة الشخصية.. ملابس إحرام للرجال وإسدال للسيدات.. والوزارة تشدد على الالتزام بالتعليمات الصحية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة