وزير الاقتصاد الألمانى: الوضع الراهن قد يؤدى إلى ركود

كتب أحمد عرفة

قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، إن الوضع الراهن قد يؤدى إلى ركود، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع كامل للغاز الروسي.

وأضافت دير لاين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "نحتاج أيضا إلى الاستعداد الآن لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز وحتى قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي"، وذلك في كلمة لها أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة أعضاء تضرروا بالفعل من تخفيضات جزئية أو كاملة في إمدادات الغاز، مع اشتداد المواجهة السياسية مع موسكو بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وتابعت: "من الواضح أن بوتين يواصل استخدام الطاقة كسلاح.. هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على خطة طوارئ أوروبية.. نحتاج إلى التأكد من أنه في حالة الانقطاع الكامل، سيتدفق الغاز نحو المكان الذي سيكون بحاجة إليه .. علينا توفير التضامن الأوروبي".