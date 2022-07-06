نائبة بايدن تطالب بقوانين لتقييد حيازة الأسلحة.. وتؤكد: يجب إنهاء هذا الرعب

كتبت: نهال أبو السعود

جددت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى دعوتها إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة فى أعقاب إطلاق نار جماعي في الرابع من يوليو في هايلاند بارك ، إلينوي.

وقالت هاريس في الاجتماع السنوي لجمعية التعليم الوطنية في شيكاغو ، على بعد أميال فقط من حديقة هايلاند بارك: "كما نعلم جميعًا ، كان ينبغي أن يكون يوم أمس يومًا للالتقاء مع العائلة والأصدقاء للاحتفال باستقلال أمتنا. وبدلاً من ذلك ، عانى هذا المجتمع من مأساة عنيفة إن الأطفال والآباء والأجداد ضحايا أعمال حمقاء من العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى إنهاء هذا الرعب"، داعية إلى حظر الأسلحة الهجومية، وتابعت: "فلنتحدث عما صُمم سلاح هجوم للقيام به. سلاح هجومي مصمم لقتل الكثير من البشر بسرعة. لا يوجد سبب لوجود أسلحة حرب في شوارع أمريكا. نحن بحاجة إلى قوانين معقولة لسلامة السلاح! ".

وزارت هاريس ، مساء الثلاثاء ، موقع إطلاق النار في موكب الرابع من يوليو في هايلاند بارك ، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

واتهم رجل يبلغ من العمر 21 عاما، تقول السلطات إنه كان يخطط للهجوم منذ شهور، ووجهت له سبع تهم تتعلق بالقتل من الدرجة الأولى، ويقول المسؤولون إنه أطلق أكثر من 70 رصاصة على الحشد وهرب بارتداء ملابس نسائية لإخفاء هويته.

جاء إطلاق النار بعد أسابيع من توقيع الرئيس بايدن على قانون سلامة الأسلحة من الحزبين يمنح الولايات مزيدًا من الأموال لتنفيذ قوانين العلم الأحمر وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية.