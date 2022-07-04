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إطلاق نار على موكب بولاية إلينوي أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:41 م
إطلاق نار على موكب بولاية إلينوي أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حادث إطلاق نار وقع في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكي، أثناء احتفالات الرابع من يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصور يظهر حالة من الزعر والخوف بين المشاركين في الاحتفال وسط أصوات كثيف لإطلاق النار.

ومنذ قليل احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكى، الذى يوافق يوم الرابع من يوليو كل عام، وقال بايدن فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "بينما نحتفل بالرابع من يوليو، أفكر فى عدد لا يحصى من أعضاء الخدمة الذين تعهدوا بأرواحهم للدفاع عن أمتنا والديمقراطية فى جميع أنحاء العالم، نحن مدينون إلى الأبد لأولئك الذين يضحون بالكثير للحفاظ على سلامتنا".

 


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إلينوي

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