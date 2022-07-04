ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط ـ معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23490 طن تشمل : 6000 طن سلاج و 490 طن معدات و 17000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32582 طن تشمل : 12457 طن خردة و 9981 طن حديد و 1076 طن أبلاكاش و 1668 طن خشب زان و 7400 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1245 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 616 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2611 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74657 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 267900 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2445 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4080 شاحنة .





