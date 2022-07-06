مياه المنوفية تطلق حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى

المنوفية - فريق المحافظات

أصدر المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، تعليماته لفريق إدارة التوعية للبدء فى تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة متخذة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع المواطنين، حيث من المتوقع زيادة فى استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحى.

وأضاف نجيب، يقوم فريق التوعية بالمرور ميدانياً على محلات الجزارة والمواطنين فى الأسواق بمراكز المحافظة، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحى والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحى بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك.

وأشار نجيب إلى أن حملات التوعية التى يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات حفاظاً على مشاريع الصرف الصحى التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات وكذلك توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحى، مما يعرض العديد من المناطق للطفح ويتسبب فى معاناة للمواطنين.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على كل نقطـة مياه، وعدم إلقاء المخلفات فى الصرف الصحى، واستخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية للحفاظ على شبكات الصرف الصحى من الانسداد، وتجنب قطع المياه لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور والتى يتم الإبلاغ عنها مجاناً من خلال الخط الساخن 125 أو الواتس آب على رقم 01220906668.