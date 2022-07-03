اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يوليو 2022.. صور

الأحد، 03 يوليه 2022 11:43 ص
"مياه المنوفية" تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر يوليو 2022.. صور الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية
المنوفية- محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر يوليو 2022.
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ، حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.
 
 
 
خطة غسيل شبكات المياه (1)
خطة غسيل شبكات المياه (1)

خطة غسيل شبكات المياه (2)
خطة غسيل شبكات المياه (2)

خطة غسيل شبكات المياه (3)
خطة غسيل شبكات المياه (3)

خطة غسيل شبكات المياه (4)
خطة غسيل شبكات المياه 
 
 
 

محافظة المنوفية

مياه المنوفية

خطة غسيل الشبكات

رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية



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