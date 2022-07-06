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مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:41 ص
مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه البحر الأحمر حالة الطوارئ مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات   لاستقبال عيد الاضحي  المبارك

من جانبه قال المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الاحمر أن العمل بالشركة يتم بنظام النوبتجيات بالمحطات والروافع طوال 24 ساعه خلال فترة اجازة  العيد ضمن خطة الطوارئ التي يتم العمل بها خلال الأعياد والمناسبات لضمان جودة الخدمة التى تقدمها الشركة لأهالي المحافظة

و ناشدت الشركة المواطنين ترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فتره العيد وعدم اهدارها و استخدامها في غير الاغراض المخصصه لها حيث من المتوقع زيادة في استخدامات المياه خلال تلك الفتره وأشار عيسي انه قد تم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بجميع مدن محافظة البحر الاحمر

ومن جهة اخري يواصل الخط الساخن اعماله طوال 24 ساعه  في  استقبال استفسارات وشكاوي المواطنين  والتعامل معها علي الفور بالإضافة الي خدمة الواتس آب للاستعلام عن مواعيد ضخ المياه.


 


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