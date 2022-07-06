محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع المنتجة بمنطقة كلاحين قفط الصناعية

قنا - صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية بعدد من المشروعات الاستثمارية المنتجة بالمنطقة الصناعية الأولى بكلاحين قفط، وذلك فى إطار سعى المحافظة لدعم منظومة الإستثمار وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، للخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالى من الجودة، والمنافسة فى الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، و عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، و محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط و محمد عزت مدير مكتب التنمية الصناعية بقنا و محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بـ"كلاحين قفط وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة .

استهل محافظ قنا جولته بتفقد مصنع الباسم لتصنيع الطحينة والحلاوة الطحينية والذى يقع على مساحة 1533 م2 ويوفر 5 فرص عمل بتكلفة استثمارية مليون و500 الف جنيه، ومصنع مطحن سنابل الخير لانتاج دقيق فاخر استخراج 72% من القمح ويقع على مساحة 4513 م2 ويوفر 37 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 13 مليون جنيه ، ومصنع ارت فرنتشر للأثاث المعدنى لإنتاج وتصنيع الشدات المعدنية والكريتال ويقع على مساحة 1482 م2 ويوفر 10 فرص عمل بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه .

كما تابع الداودى سير العمل بمصنع الشريف للصناعات الهندسية لتصنيع وتجميع الغسالات والبوتاجازات والتكييفات ومبردات المياه والذى يقع على مساحة 11331 م2 ويوفر 22 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 3 مليون جنيه، ومصنع المكين للأسمدة لخلط وتعبئة أسمدة ورقية وأسمدة مركبة وبودرة والذى يقع على مساحة 994 م2 ويوفر 10 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه.

أشاده محافظ قنا، بحجم المشروعات الاستثمارية الواعدة خلال تفقده خطوط الانتاج ومراحل التصنيع والتجميع لكل مصنع، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، وحرصه على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من أصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لافتا إلى أمله بنهوض القطاع الصناعى بالمحافظة بما يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة.



المشروعات الاستثمارية المنتجة



جولة محافظ قنا