محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادى لزراعة قصب السكر باستخدام الشتل والرى الحديث

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط في الموسم الربيعي 2022 لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري ، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أيمن قاسم ، مدير إدارة المحاصيل السكريه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى من وكيل وزارة الزراعة لمراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا بواقع 5 أفدنة حيث قامت إدارة المحاصيل السكرية بتوفير 40 ألف شتلة صنف س 9 التي تتميز بالانتاجية العالية ومقاومة الآفات والأمراض، بينما قام جهاز تحسين الأراضي بتوفير شبكة الري بالتنقيط وذلك في إطار سعي الدولة المصرية الي تطوير قطاع الزراعة والتوسع في إنتاج المحاصيل التي تدخل في الصناعة، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج وسد حاجة الأسواق المحلية ومن ثم التصدير إلى الخارج.



وقال محافظ قنا، إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين، بالإضافة الي التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.



وأضاف الداودي، بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام محافظة قنا بالأساليب الحديثة في زراعة قصب السكر حيث تعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، كما أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 الف و 360 فدان تمثل حوالي 37% من اجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.





جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ

جانب من جولة المحافظ