محافظ بنى سويف يوجه بفتح تحقيق بشأن مخالفات بمدرسة طما فيوم الابتدائية الجديدة

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التى تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل: إدارات التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ووحدة الرصد الميدانى بالقرى ،لجنة شئون القرى ، ولجان المتابعة الميدانية ،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام ،الذى عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة ،وأوضح خلاله أنه تم المرور على مدرسة طما فيوم الابتدائية الجديدة ومدرسة الفصل الواحد التابعة لها بإدارة تعليم اهناسيا ،حيث تبين من تقرير المتابعة الميدانية ، أن قوة العمل الإجمالية بمدرسة طما فيوم 32 " مدرس وعامل وإداري"،تواجد منهم 7 فقط ، وعدم وجود 25 فرداً منهم ( 16 غياب من أول اليوم ، و4 ترك عمل ، 4 خط سير وانتداب وإخلاء).

فيما تم رصد 2 حالة ترك عمل بمدرسة الفصل الواحد بنسبة حضور 35% من قوة العمل بها،فضلاً عن متابعة تنفيذ خطة النشاط الصيفى لعام ، خلال العطلة الصيفية والتى من المقرر أن تبدأ من يونيو إلى أغسطس 2022، حيث تلاحظ عدم البدء فى تفعيل خطة النشاط الصيفى والتى تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة فى المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والفنية والمهنى لطلاب المدارس خلال العطلة.

من جانبه وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم مسؤولى التفتيش المالى والإدارى بإخطار وكيل وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم نحو التحقيق وتحديد المسؤولية مع حالات الغياب من أول اليوم وترك العمل، ومتابعة أعمال القائمين بخطوط السير والمأموريات ، مع التحقيق مع إدارة المدرسة لعدم تفعيل خطة النشاط الصيفى مع تكثيف المرور الميدانى على مدارس الفصل الواحد، مع المتابعة المستمرة لباقى المدارس لتحقيق الانضباط.