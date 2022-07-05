خطة لمواجهة الزيادة السكانية فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، نجلاء الصاوى مدير المجلس القومى للسكان ببنى سويف، وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومى للمرأة ومركز الإعلام.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء المجلس عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت توصيات الاجتماع الأخير للمجلس، وماتم تنفيذه من تلك التوصيات ،بالإضافة إلى عرض انجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة خلال الفترة من 1يوليو 2021 حتى 31 مارس 2022، والتى تضمنت الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد، والحماية المستهدفة والمحقق منها، والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية، بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التى تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس.

من جهته أكد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات التوعوية لرفع مستوى وعى المواطنين بالتأثيرات السلبية للزيادة السكانية على جهود التنمية مع أهمية التركيز على القطاعات الريفية بالقرى والنجوع، عن طريق باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة، ومن خلال حشد كافة الجهود الرسمية والمجتمعية مثل :تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور العبادة ، والجمعيات الأهلية، والجامعة، والمجلس القومى للمرأة والشباب، فضلا عن أهمية دور بعض المؤسسات الحكومية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الجهات الشريكة فى هذا المجال ،مع التنوع فى الأسلوب فى طريقة التوعية مع تدقيق ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة والفعاليات التى يتم جمعها وتحليلها بالشكل الأمثل للمساعدة فى تقييم وتقويم خطة العمل ودور ومهام الجهات الشريكة لتسريع الاستجابة ومعالجة الفجوات، وتحقيق نتائج ملموسة حيال القضية السكانية.