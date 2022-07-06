محافظ بنى سويف يشهد ختام فعاليات دورة إرشاد أسرى لـ100 فتاة مقبلات على الزواج

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جانبا من ختام فاعليات دورة المقبلين على الزواج لعدد 100 عروس ( مقبلات على الزواج)،في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، الذي يتم تنفيذه من خلال مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.

انطلقت الدورة يوم الاثنين وتنتهي اليوم الأربعاء، وشملت عددا من الموضوعات والمحاور منها: أحكام الزواج، تنمية وتنشئة الأسرة، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف، وغيرها

وعلى هامش الفاعليات استمع المحافظ لمطالب عدد من أسر المقبلات على الزواج، والتي وجه بدراستها وتوفير الحلول المناسبة لها.

حضر الفاعليات الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، خالد أحمد المنسق الإقليمي لحياة كريمة، نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هبة الخطيب – منسق حياة كريمة ببني سويف، وعدد من أعضاء المبادرة على مستوى المحافظة.