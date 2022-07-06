ختام دورة "إعداد مدربين" بين محافظة بنى سويف ومعهد تكنولوجيا المعلومات

بنى سويف هانى فتحى

اختتمت فعاليات دورة إعداد المدربين "" NET Full Stack Development والتي تم تنظيمها بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين محافظة بنى سويف ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك فيها 15 متدرباً ومتدربة من الشباب ،تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

أوضح اللواء جمال مسعود السكرتير العام رئيس مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب بالديوان العام ،أن المركز قد تم دعمه بالوسائل الحديثة اللازمة للعملية التدريبية، بجانب دعمه من الناحية العلمية من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات العلمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتوفير مدربين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة المهنية وتوفير المواد العلمية للدورات التدريبية وتنويع الدورات التدريبية لتناسب متطلبات العمل وأهداف المركز.

فيما أشار عامر نصر مدير مركز تدريب الحاسب، إلى متابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشكل مستمر لمنظومة العمل بالمركز، الذي يقدم دورات متخصصة لشباب الخرجين والطلاب والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لصقل مهاراتهم و تدريبهم على استخدام أحدث التقنيات وتطبيقات الحاسب الآلي،حيث يحصل المتدرب بعد اجتياز الدورة على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات.