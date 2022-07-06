لوجانسك: سلمنا بعثة الأمم المتحدة أدلة تثبت تعذيب الأسرى فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

سلمت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوجانسك الشعبية فيكتوريا سيرديوكوفا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان أدلة تثبت تعذيب الأسرى فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوجانسك الشعبية، إن أكثر من 30 مواطنا من لوجانسك تم إطلاق سراحهم نتيجة عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمت بصيغة 144 إلى 144 في 29 يونيو الماضي، بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الحفاظ على حياة وصحة الجيش الروسي ومقاتلي لوجانسك ودونيتسك.

ولفتت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوجانسك الشعبية إلى أنه بعد التحدث مع مواطنينا، أصبح من الواضح أن الظروف التي احتجزوا فيها في مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة الأوكرانية لا تفي بالمعايير التي حددتها قواعد القانون الإنساني الدولى، وأنهم تعرضوا جميعا للإذلال والضرب، مشيرة إلى أن العسكريين العائدين من الأسر يتلقون في الوقت الحالي الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة في استعادة وثائقهم الشخصية، التي انتزعتها من السلطات الأوكرانية.

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوجانسك الشعبية: بصفتي ممثلا لحقوق الإنسان، أرسلت المعلومات ذات الصلة بشأن انتهاك القيادة العسكرية السياسية لأوكرانيا لقواعد القانون الإنساني الدولي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا.