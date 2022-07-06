ضبط مراقب صحى بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بقصد الإتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج، من ضبط مراقب صحى بالإدارة الصحية بجهينة ويعمل بصيدلية غير مرخصة بحوزته 43 قرص تامول و 1710 قرص جدول أول مخصص للصحة النفسية والعصبية، و440 عبوة أدوية تأمين صحى و1300 قرص منشطات جنسية بإجمالى 3493 أدوية متنوعة ومبلغ مالى.



جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات و بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" ، مفادها قيام موظف بالإدارة الصحية بجهينة بحيازة مواد مخدرة وادوية ممنوع تداولها إلا بتعليمات من الطبيب، وذلك داخل صيدلية غير مرخصة.



بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.



وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج من ضبط مراقب صحي بالإدارة الصحية بجهينة



جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده بصيدلية غير مرخصة وبحوزته بحوزته 43 قرص تامول، و 1710 قرص جدول أول مخصص للصحة النفسية والعصبية و440 عبوة أدوية تأمين صحى و1300 قرص منشطات جنسية بإجمالى 3493 أدوية متنوعة ومبلغ مالى مبلغ 18320 جنيه



وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

