ضبط مراقب صحى بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بقصد الإتجار فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج، من ضبط مراقب صحى بالإدارة الصحية بجهينة ويعمل بصيدلية غير مرخصة بحوزته 43 قرص تامول و 1710 قرص جدول أول مخصص للصحة النفسية والعصبية، و440 عبوة أدوية تأمين صحى و1300 قرص منشطات جنسية بإجمالى 3493 أدوية متنوعة ومبلغ مالى.
جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات و بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج.
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" ، مفادها قيام موظف بالإدارة الصحية بجهينة بحيازة مواد مخدرة وادوية ممنوع تداولها إلا بتعليمات من الطبيب، وذلك داخل صيدلية غير مرخصة.
بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.
وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج من ضبط مراقب صحي بالإدارة الصحية بجهينة
جاءت عملية الضبط عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده بصيدلية غير مرخصة وبحوزته بحوزته 43 قرص تامول، و 1710 قرص جدول أول مخصص للصحة النفسية والعصبية و440 عبوة أدوية تأمين صحى و1300 قرص منشطات جنسية بإجمالى 3493 أدوية متنوعة ومبلغ مالى مبلغ 18320 جنيه
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.
ضبط مراقب صحى بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بقصد الإتجار فى سوهاجالأربعاء، 06 يوليه 2022 11:22 ص
مشاركة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج، من ضبط مراقب صحى بالإدارة الصحية بجهينة ويعمل بصيدلية غير مرخصة بحوزته 43 قرص تامول و 1710 قرص جدول أول مخصص للصحة النفسية والعصبية، و440 عبوة أدوية تأمين صحى و1300 قرص منشطات جنسية بإجمالى 3493 أدوية متنوعة ومبلغ مالى.
الموضوعات المتعلقة
مياه سوهاج تنتهى من إعداد قائمة مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمةالأربعاء، 06 يوليه 2022 10:06 ص
التصريح بدفن عامل لقى مصرعه داخل حمام منزله عقب إصابته بسكتة قلبية بسوهاجالأربعاء، 06 يوليه 2022 09:48 ص
عامل يقتل شقيقه لاعتراضه على شراء سلاح نارى بطما شمال سوهاجالأربعاء، 06 يوليه 2022 08:57 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة