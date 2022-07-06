صحة المنوفية تناقش جودة الخدمات الطبية لاستدامتها وتطويرها

المنوفية – فريق المحافظات

عقد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع لجنة الجودة للوقوف على الوضع الراهن بالمستشفيات ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحفاظاً على استدامة الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية بالمنوفية.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا خضر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية، والدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة، ومنسق لجنة الجودة بالمديرية.

بحضور أعضاء اللجنة، صبري حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام إدارة الطب العلاجى، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور ناصر عطا الله مدير عام إدارة الأسنان، والدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائى، والدكتورة رشا فخر مدير إدارة مكافحة العدوى, ووفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض، وأحمد الضبع مدير مركز المعلومات, والدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ, والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومدير إدارة الصيانة ومدير الرعاية الأساسية، وبحضور الدكتور ممدوح عبد العليم، مدير عام إدارة المتوطنة.

وكانت أهم التوصيات التي أنتهت إليها اللجنة وضع آليات توحيد الملف الطبي بالاقسام الحيوية بالمستشفيات من استقبال وطوارئ والعناية المركزة وذلك بالتنسيق مع مدير عام الشئون المالية والإدارية والتموين الطبي، الاطلاع على ما تم تنفيذه من خطة التدريب السنوية بعد تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بالربع الأول الثاني من العام لفرق الجودة بالمستشفيات والإدارات الطبية التابعة للمديرية، التأكيد على أهمية انعقاد لجان الجودة بالمستشفيات بصفة دورية بحضور جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وضع آليات لتحسين نسب التسجيل الطبي بالمستشفيات، وضع خريطة صحية لكافة الخدمات الطبية داخل محافظة المنوفية موضحة كافة الاحتياجات اللازمة من عدد أسرة وقوى بشرية وأجهزة طبية.

وتقدم وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير للحضور مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق التام بين جميع الإدارات المعنية بالأمر كل فيما يخصه لتنفيذ تلك التوصيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية التابعة للمديرية لوضع خارطة صحية جديدة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.