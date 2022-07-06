روسيا: تشكيل محاكم لمقاضاة موسكو على عمليتها فى أوكرانيا باطلة قانونا

كتب أحمد عرفة

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن فكرة تشكيل محاكم لمقاضاة روسيا على عمليتها في أوكرانيا باطلة قانونا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي : في حديثي في ​​منتدى بطرسبرغ القانوني الدولي، وصفت أي محاولات لتشكيل محاكم لما يسمى بالتحقيق في أفعال روسيا بأنه أمر مجنون، وهذه المقترحات ليست فقط باطلة قانونيا، بل فكرة معاقبة دولة تمتلك أكبر قدرة نووية، فكرة سخيفة بحد ذاتها، ومن المحتمل أن تشكل تهديدا على وجود البشرية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في إدانة روسيا والدعوة إلى تشكيل المحاكم، لأن السلطات الأمريكية شنت حروبا لا معنى لها بعيدا عن بلادها.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: هذه الفكرة مع روسيا لن تنجح وهم يفهمون ذلك جيدا ولذلك، ستتعب كلاب الحرب القذرة بنباحها المثير للاشمئزاز، موضحا أن السلطات الأمريكية بالكتاب المقدس: لا تحكموا، لئلا يحكم عليكم، وبأي حكم تحكمون، به ستحكمون، ويأتيكم يوم غضبه العظيم.