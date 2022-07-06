حملات مكثفة للطب البيطرى على المحلات والمطاعم بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بدمياط عدة حملات رقابية علي الأسواق و المطاعم ومحلات بيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقاد الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم برفقته أطباء إدارة المجازر الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر و الدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر و الدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بإدارة المجازر بالإشتراك مع مباحث التموين والتموين وإدارة المتابعة بالمحافظة ومديرية الصحة .

تم خلال الحملة ضبط 989 كيلو جرام من اللحوم البقرية ،اللحوم الجاموسى ،لحوم الضآن خارج المجازر الحكومية ،الدواجن المتبلة والاسماك المدخنة ،الكليمارى ،الكبدة المستوردة ،المصنعات منتهية الصلاحية الكفتة والدواجن الكامله ومجزآتها ) وكانت المضبوطات جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة العامة .

يأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بتكثيق الرقابة على محلات ومطاعم بيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.