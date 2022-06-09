تموين دمياط يشن حملات موسعة لمحاربة الغلاء ومنع الاستغلال

كما تم تحرير 3 محاضر غش تجاري للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث سبق وتم سحب عينات أفاد معمل مصلحة الكيمياء بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير 3محضر حماية المستهلك لإنهاء نزاع فى شكوى المواطنين لإرجاع واستبدال مشترياتهم التى تحتوى على عيوب تصنيع "بالتنازل بعد إزالة اسباب الشكوى".

كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محضر إنشاء وإدارة محلات بدون ترخيص، 3محضر مناديب توزيع غاز غير معتمده وبدون كارنيه، 2محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات، 5محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين.

وتم ايضا تحرير 26محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 13محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، وتم سحب عدد 11عينه لإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات من عدمه .