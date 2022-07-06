جميل ألكسندر ثيرميوتيس.. من هو خطيب كريمة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى

كتب محمد جمال

أعلن البلاط الملكى الهاشمى الأردنى خطبة كريمة العاهل الأردنى عبد الله الثانى، الأميرة إيمان، إلى جميل ألكسندر ثيرميوتيس والذي تم بحضور والدي الأميرة البالغة من العمر 25 عاماً، إلى جانب أخويها ولى العهد الحسين بن عبدالله الثانى، والأمير هاشم بن عبدالله الثانى، وأختها الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، إضافة إلى أفراد أسرة ثيرميوتيس.

وقد أظهرت الصورة الرسمية التى تم نشرها أيضاً خاتم خطبة الأميرة إيمان، وهو عبارة عن قطعة ألماس كلاسيكية، فيما ظهرت الأميرة في إطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستاناً عاجياً فضفاضاً يتوافق مع البدلة الكحلية لخطيبها وقميصه الأبيض.

ووفقاً لمجلة "هالو"، فإن جميل ألكسندر ثيرميوتيس هو شريك إداري في أحد الصناديق الاستثمارية فى نيويورك، صندوق "فنتشور كابيتل".

ووُلد في كاراكاس بفنزويلا في عام 1994 بينما ولدت الأميرة إيمان فى عام 1996، وهى الابنة الكبرى للملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن.