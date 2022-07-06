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تجديد تعيين أشرف الخطيب أميناً للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:49 ص
تجديد تعيين أشرف الخطيب أميناً للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب
كتبت منال العيسوي

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أكد بيان صادر عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الأربعاء ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام.

جدير بالذكر أن اللواء الخطيب كان تولى منصب أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لأول مرة يونيو 2020، وتولى منصب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأمن ، و من مواليد 18 سبتمبر 1960، وحاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1981.


القومى لأسر الشهداء

العلوم العسكرية

مجلس الوزراء



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