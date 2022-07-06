"بيطرى الأقصر" ينظم ندوة توعوية للسيدات عن "كوب اللبن الصحى" فى إسنا

وتم خلال الندوة تعريف السيدات بمرضى البروسيلا والسل خطورة هذه الأمراض على صحة الإنسان وكذلك خطورة مرضى البروسيلا والسل وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة عند حدوث الإصابة للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض إضافة إلى التوعية بطرق الوقاية من مرضى البروسيلا والسل وطرق التحكم والسيطرة على المرض، وذلك بالإضافة إلى توعية السيدات بمزايا تربية الكتكوت عمر يوم.



ومن المقرر أن يستمر عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الاقصر، وذلك تحقيقاً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة والتوعية المجتمعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتورة سارة باخوم رئيس القسم بالإدارة، وإستمراراً لتفعيل الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى التوعية المجتمعية.

كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملات توعية مجتمعية وندوات إرشادية حول لحوم الأضاحي، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً لتفعيل الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى التوعية المجتمعية.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة أمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بمجلس مدينة البياضية، تناولت فيها الحديث عن لحوم الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستمر عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الأقصر، وتحقيقاً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة والتوعية المجتمعية الهادفة.



بيطرى الأقصر تقدم ندوة لتوعية السيدات بضرورة تقديم كوب لبن صحى



بيطرى الأقصر تقدم ندوة لتوعية السيدات بضرورة تقديم كوب لبن صحى