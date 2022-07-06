بتكلفة 2 مليار و682 مليون جنيه.. تنفيذ 28 مشروعا خدميا فى فاقوس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نسب تنفيذ 28 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة فاقوس بقطاعات (الصرف الصحى – الطرق - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة) وبتكلفة مالية بلغت 2 مليار و 681 مليون و 762 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 11 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و15مليون و840 ألف جنيه شملت تنفيذ الآتي: الإنتهاء من أعمال إنشاء مشروع صرف صحى قرى ( ميت العز – جهينة القبلية – جهينة البحرية – غزالة عبدون – الديدامون) بإنشاء 5 محطات رفع صرف صحى بتكلفة مالية 100 مليون جنيه و توسعات محطة معالجة فاقوس بطاقة 35 / 20 م3/ اليوم وبتكلفة مالية 45 مليون جنيه.

ومشروع صرف صحى متكامل السنيطة والنوافعة A لخدمة قرى ( السنيطة - النوافعة - عزبة الرفاعيين ) بتكلفة مالية 352 مليون حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى اعمال التسليم الإبتدائى .

ومشروع صرف صحى عرب درويش والنجيحى بإقامة 6 محطات رفع وخطوط طرد بتكلفة مالية بلغت 339 مليون جنيه حيث نسبة التنفيذ 85%

ومشروع صرف صحى قرى الروضة بإنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة مالية 105 مليون و 500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 61%.

ومشروع صرف صحى متكامل قرى الصوالح B لخدمة قرى ( الصوالح –الإخميين – النمروط - منزل نعيم) بتكلفة مالية 229 مليون و 600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%.

و إنشاء محطة معالجة الصوالح بطاقة استيعابية 22 ألف م3 / اليوم لخدمة قرى (الجعافرة – الخطارة الصغرى – الهيصمية – سوادة – الصوالح - الاخميين – النمروط – منزل نعيم ) بتكلفة مالية 366 مليون و 800 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%.

وإنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعيين بتكلفة مالية 242 مليون و 240 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 77 % .

ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية الحجاجية المستجدة بتكلفة مالية 45 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 77% .

ومشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقرية سوادة 1 بتكلفة مالية 92 مليون و 800 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%.

ومشروع إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بقرية سوادة 2 بتكلفة مالية 97 مليون و 900 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 43%.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بإجمالى اطوال 29.5 كم بتكلفة مالية بلغت 604 مليون و492 ألف جنيه شملت تنفيذ : مشروع ازدواج طريق فاقوس / الحسينية ( مرحلة أولى ) بطول 13.5 كم وبتكلفة مالية بلغت 63 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 62 %

وإنشاء طريق دائرى حول مدينة فاقوس (مرحلة اولي) بطول 3.3 كم وبتكلفة 229 مليون جنيه.

وطريق دائرى حول مدينة فاقوس (مرحلة ثانية) بطول 3.7 كم وبتكلفة 292 مليون جنيه.

ورصف طريق فاقوس / أشكر السماعنة بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون و492 ألف جنيه.

واستكمال أعمال رصف طريق فاقوس / الغزالى – أم عجرم بطول 5 كم وإنشاء حائط ساند بتكلفة 10 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جارى تنفيذ 11 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 127 فصل جديد وبتكلفة مالية بلغت 60 مليون و230 ألف جنيه شملت، إنشاء جديد لمدرسة فاقوس الرسمية لغات المتميزة لإضافة 28 فصل جديد وبتكلفة 11 مليون و 700 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة الطرابية للتعليم الاساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 170 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة على رزيق للتعليم الاساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 520 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة عزبة الجبل للتعليم الاساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و 460 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة المراحلة الاعدادية لإضافة 9 فصول جديده وبتكلفة 5 مليون و 620 ألف جنيه.

وإحلال كلى لعدد 6 فصول بمدرسة الشهيد سالم المنسى الإعدادية وبتكلفة مالية 3 مليون و620 ألف جنيه.

وإحلال كلى لعدد 3 فصول بمدرسة المنشاة الابتدائية بنات الجديدة بتكلفة مالية 3 مليون و 410 ألف جنيه .

وإحلال كلى لعدد 9 فصول بمدرسة منشأة عبدون الابتدائية بتكلفة مالية 3 مليون و690 ألف جنيه.

وإحلال جزئى لعدد 14 فصل بمدرسة السنيطة الابتدائية بتكلفة مالية 5 مليون و 120 ألف جنيه.

وأعمال توسع بمدرسة السماعنة الابتدائية لاضافة 11 فصل وبتكلفة مالية 4 مليون و 20 ألف جنيه.

وأعمال توسع بمدرسة الحلوفى للتعليم الأساسى لإضافة 14 فصل وبتكلفة مالية 3 مليون و 900 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديمتعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب الدميين بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.